Присвоение "звезд" отелям Азербайджана начнется в мае - ассоциация
БАКУ/Trend/ - Прием обращений на присвоение "звезд" отелям в Азербайджане начнется с мая этого года.
Об этом на тренинге по Национальной системе классификации "звезд" сказала генеральный исполнительный директор Ассоциации отелей Азербайджана Гюнай Саглам, сообщает в четверг Trend.
По ее словам, классификация начнется в соответствии с договором о совместной деятельности между Азербайджанским бюро по туризму и Ассоциацией отелей Азербайджана.
Саглам добавила, что эти тренинги сначала будут проведены в Баку, затем - в регионах.
В ходе тренингов участники информируются о правилах присвоения и методе применения "звезд", необходимых документах и минимальных критериях.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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