Для посетителей «Горы Бешбармаг» будет организован ряд услуг - Госагентство по туризму

БАКУ/Trend/ - В Государственном агентстве по туризму рассказали об услугах, которые будут оказываться в Государственном историко-культурном и природном заповеднике «Гора Бешбармаг».

Распоряжением главы государства от 8 июня 2020 года территория горы Бешбармаг, расположенной в селе Галашыхы Сиязаньского района, объявлена Государственным историко-культурным и природным заповедником «Гора Бешбармаг», сказал во вторник Trend глава пресс-службы Агентства Кянан Гулузаде.

Он отметил, что согласно распоряжению, управление заповедником поручено Государственному агентству по туризму: «Ежегодно территорию памятника посещают десятки тысяч местных и иностранных туристов. Вокруг находящейся на территории села Галашыхы Сиязаньского района горы Бешбармаг, являющейся одним из уникальных природных достопримечательностей Азербайджана, расположен ряд исторических и культурных памятников, находящихся под государственной охраной (поселение, относящееся к позднему бронзовому – раннему железному веку, святилище Хызырзинда, развалины крепости, относящейся к раннему средневековью, остатки каравансарая XV-XVII веков)».

Гулузаде подчеркнул, что территория Бешбармаг расположена среди основных туристических дестинаций, таких как Галалты, Губа, Гусар, Шахдаг, Хыналыг и прочих, и является одним из главных центров туристического потока, поэтому появилась необходимость создать здесь современную туристическую инфраструктуру.

Он добавил, что здесь будут функционировать объекты общепита и развлекательные объекты, которые будут оказывать посетителям различные услуги.

Глава пресс-службы Агентства также подчеркнул, что от горы Бешбармаг для туристов планируется организовать пешие прогулки к грязевым вулканам и в Хызынский район (в Алтыагадж), обладающий уникальным рельефом, а также будут предложены сафари-туры.

Гулузаде отметил, что территория горы Бешбармаг - одна из редко встречающихся в мире уникальных территорий для орнитологического туризма: «Каждый год миллионы перелетных птиц перелетают через эту территорию на юг. Поэтому здесь планируется развивать орнитологический туризм. Кроме того, гора Бешбармаг и прилегающая территория считаются святилищем, и сотни тысяч людей, приезжающих в Азербайджан из Турции, Ирана, Ближнего Востока и других мусульманских государств, посещают их. Поэтому здесь также планируется развивать потенциал религиозного туризма, скалолазание, конный спорт и другие направления. Получаемые доходы будут направлены на содержание и совершенствование работы этого туристического объекта. В первую очередь, на средства, выделенные из бюджета, он будет реконструирован и потом передан в пользование. После создания условий для развития туризма на этом объекте будет реализовываться турпродукция, заложены основные туристические маршруты, привлечены специалисты туриндустрии».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)