Японский инвестор построит гостиницу в Ташкенте

В Ташкенте началось строительство 4-х звездочной гостиницы с использованием японских инвестиций в размере 13 млн. долларов США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Uzreport, сообщает Государственный комитет по развитию туризма РУз.

В Ташкенте началось строительство 4 – звездочной гостиницы с использованием японских инвестиций в размере $13 млн, сообщил Государственный комитет по развитию туризма.

Финансирует проект японская компания H.I.S. Hotel Holdings Co.Ltd. Гостиничный комплекс займет 0,5 га на территории парка имени Абдуллы Кадыри. Сдать объект в эксплуатацию планируют в конце следующего года. В отеле будет 140 номеров.

Отметим, что всего в столице в 2020-2022 году планируют реализовать 14 проектов в сфере туризма общей стоимостью $429,5 млн.