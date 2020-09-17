Обнародованы данные по туристам, посетившим Азербайджан

БАКУ/Trend/ - В январе-августе 2020 года в Азербайджан прибыло 649,7 тысячи человек из 155 стран мира, что в 3,3 раза меньше, чем в январе-августе 2019 года.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана, ситуация с пандемией коронавируса (COVID-19), как и в других странах, не обошла стороной и туристический сектор Азербайджана, вызвав серьезный спад в этой сфере с марта этого года.

Около 28,6 процента от общего количества прибывших туристов приходятся на Россию, 25,6 процента – на Грузию, 17 процента - на Турцию, 7,8 процента - на Иран, по 2,1 процента – на Украину, 1,9 – на Индию, 1,8 процента - на Саудовскую Аравию, по 1,2 процента – на ОАЭ, Пакистан и Казахстан, по 1,1 процента – Кувейт и Туркменистан, 0,9 процента – на Великобританию. Также по 0,8 процента туристов - граждане Ирака, 0,7 процента – Узбекистана и Беларуси, 0,6- Израиль, 5,6 процента – других стран и 0,1 процента - лица без гражданства.

По гендерному признаку 77,9 процента прибывших составили мужчины, 22,1 процента - женщины.



Наибольшее сокращение потока туристов в январе-августе 2020 года пришлось на долю туристов из Китая и Южной Кореи - в 11,7 и в 10,6 раза соответственно. Также сократился турпоток из Израиля в 7,9 раза, из Польши в 7,6 раза, из Японии в 7,5 раза, из Венгрии в 6,4 раза, из ОАЭ в шесть раз, Из Канады и США в 5,7 раза, из Франции в 5,5 раза, из Катар в 4,9 раза, из Германии и Нидерландов в 4,8 раза, из Великобритании в 4,6 раза, из Туркменистана в 4,5 раза , из Казахстана в 4,3 раза, из Италии в 4,1 раза.

В целом количество туристов, прибывших из стран-членов ЕС сократилось в 5,2 раза до 18,7 тысячи человек, из стран Персидского залива - в 4,3 раза до 88,5 тысячи человек, а из стран СНГ - в 3,5 раза до 225,6 тысячи человек.

По данным Госкомстата, 78,6 процента туристов, прибывших в нашу страну, воспользовались железной дорогой и автомобилями, 19,1 процента – воздушным, а 2,3 процента - водным транспортом.

(Автор: Фидан Бабаева.)

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