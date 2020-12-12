Инвестиции в транспортную инфраструктуру туризма помогут развитию этого сектора в Туркменистане - ВТООН

БАКУ /Trend/ - Инвестиции в транспортную инфраструктуру туризма помогут развитию этого сектора в Туркменистане, заявила Trend Всемирная туристическая организация ООН (ВТООН).

"Широко признано, что логистика играет жизненно важную роль в повышении имиджа страны как туристического направления", - сказали в ВТООН.

Также в ВТООН заявили, что помимо развития транспортной инфраструктуры, дальнейшему развитию туристической отрасли Туркменистана в значительной степени может способствовать безвизовый режим.

"Как вы, наверное, знаете, многим туристам для въезда в страну требуется виза. Однако в отличии от многих стран, сосед Туркменистана - Узбекистан - пересмотрел свою визовую политику. В частности, предоставление безвизового туризма гражданам более чем 80 стран привело к заметному росту числа людей, посещающих Узбекистан", - пояснили в ВТООН.

Кроме того, в ВТООН отметили, что очень важно инвестировать в человеческий капитал.

"Развитие сегодняшних работников туризма, а также обучение работников завтрашнего дня обеспечат Туркменистану возможность рассчитывать на высококвалифицированных специалистов и экспертов, которые будут продвигать этот сектор вперед",- отметили в ВТООН, добавив, что организация готова тесно сотрудничать с Туркменистаном по мере развития его человеческого капитала.

Что касается влияния COVID-19, то в ВТООН заявили, что вспышка коронавируса привела мир в тупик, и туризм пострадал больше всего из всех основных секторов экономики.

"Как и в любом другом направлении, Туркменистан должен будет сделать всё, чтобы туристы почувствовали себя достаточно безопасно и уверенно, чтобы снова путешествовать", - сказали в ВТООН, отметив, что это потребует политического лидерства, сотрудничества государственного и частного секторов, а также повышения уровня международного сотрудничества.

"Возобновление туризма происходит во все большем числе направлений по всему миру. Это означает возвращение многих социальных и экономических выгод, которые предлагает этот сектор как в Туркменистане, так и в других странах", - говорится в сообщении.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

Твиттер: @JeilaAliyeva