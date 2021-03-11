Во второй половине года ожидаются позитивные тенденции в сфере туризма - госагентство Азербайджана
БАКУ /Trend/ - В ряде стран, в том числе в Азербайджане, в сфере туризма во второй половине года ожидаются позитивные тенденции.
Об этом сказал завсектором по связям с общественностью Государственного агентства по туризму Азербайджана Кянан Гулузаде, сообщает в четверг Trend.
"Хотя есть ожидания по летнему туризму, это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, и решения будут приниматься, исходя из возникших реалий", - сказал он.
Гулузаде отметил, что из-за пандемии основное внимание во всем мире уделяется внутреннему туризму.
"У нас есть позитивные ожидания по въездному и выездному туризму. В целом процессы обнадеживают, уже проводится вакцинация от коронавируса и мы оптимистическим смотрим на перспективы в сфере туризма", - сказал Гулузаде.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)