Власти Таиланда перенесли открытие Бангкока для иностранных туристов на 15 октября

Власти Таиланда приняли решение перенести дату открытия Бангкока для иностранных туристов с прививкой с 1 октября на 15 октября из-за низких темпов вакцинации в столице, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По словам министра туризма и спорта Таиланда Пипата Ратчакитпракарна, открытие Бангкока может состояться лишь в том случае, если 70% населения столицы будет привито от коронавируса. Он отметил, что на этой неделе вакцинировано лишь 37% граждан.

Сообщается, что вновь отложенное открытие Бангкока ставит под вопрос запуск международного туризма с 1 октября и в других четырех провинциях страны - Чонбури, Чиангмай, Пхетбури и Прачуап Кири Хан.

В начале сентября стало известно, что Таиланд с 1 октября планирует открыть для иностранных туристов ряд регионов, среди них - Бангкок, Паттайя, Хуахин и Чиангмай.

В настоящее время для иностранных туристов с прививкой от коронавируса открыты Пхукет в рамках программы "Песочница Пхукета", а также остров Самуй и соседние острова по программе "Самуй Плюс".