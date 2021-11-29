Цены в отелях Азербайджана растут - Ассоциация

БАКУ /Trend/ - Растут цены в отелях Азербайджана и на других объектах, оказывающих гостиничные услуги.

Об этом сказал в понедельник Trend председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана Самир Дюбенди.

По его словам, на рост цен влияет целый ряд факторов.

«Приближается Новый год, поэтому в Азербайджане растет число приезжих. С другой стороны, отдых за границей подорожал, поэтому жители Азербайджана предпочитают отдыхать на родине. Городское население в основном предпочитает выезжать в регионы. Все это влияет на рост цен. Одни отели уже начали предлагать различные праздничные турпакеты, а другие приостановили резервацию на праздничные дни», - сказал Дюбенди.

При этом глава правления ассоциации отметил, что рост цен в отелях сегодня не такой большой, как в предыдущие годы.

«Мы считаем рост цен нормальным явлением и являемся сторонниками справедливой конкуренции. На цены влияют спрос и предложение. Отели и другие объекты, предоставляющие гостиничные услуги, должны учитывать сегодняшние доходы граждан, чтобы отдых был доступен каждому», - сказал Дюбенди.

По его словам, по мере приближения новогодних праздников растет и турпоток в Азербайджан.

«С рядом стран воздушные границы открыты. Несмотря на определенные ограничения, туристический обмен возобновлен. Думаю, что в канун новогодних праздников число иностранных туристов в Азербайджане возрастет», - подчеркнул он.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)