Госагентство по туризму Азербайджана объявило грантовый конкурс

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по туризму Азербайджана объявило грантовый конкурс на финансирование туристических проектов, сообщает в среду Trend со ссылкой на госагентство.

Целями конкурса являются развитие инфраструктуры туризма, повышение качества туристических услуг, развитие регионального туризма, создание специальных туристских продуктов для приоритетных туристических рынков, стимулирование инноваций и исследований в сфере туризма, а также просвещение в этой сфере

Согласно условиям конкурса, срок реализации представленных проектов не должен превышать 8 месяцев, а стоимость не должна превышать 30 тысяч манатов.

В конкурсе могут принять участие муниципалитеты, образовательные учреждения, неправительственные организации, иные юридические лица, зарегистрированные в Азербайджане, независимо от их организационно-правовой формы, а также физические лица, являющиеся гражданами Азербайджанской Республики. Документы необходимо отправить на адрес [email protected] до 18:00 7 апреля 2022 года.

(Автор: Кямран Гасымов)