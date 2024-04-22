Туризм является важным драйвером для устойчивого экономического развития стран ОЧЭС - генсек

БАКУ /Trend/ - Туризм является важным драйвером для устойчивого экономического развития для стран Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал генеральный секретарь ОЧЭС Лазар Комэнеску в ходе первого заседания высших учебных заведений, специализирующихся в области туристического образования в рамках Организации черноморского экономического сотрудничества.

"Оказывая значительное влияние на создание рабочих мест, привлечение инвестиций, развитие инфраструктуры и продвижение социальной вовлеченности в культуру и культурное наследие, а также развитие транспорта, инфраструктуры, использование и развитие природных ресурсов, туризм является важным драйвером для устойчивого экономического развития в нашем регионе", - подчеркнул он.

Комэнеску упомянул, что ОЧЭС усердно работает над углублением регионального сотрудничества в области туризма, в первую очередь, предоставляя необходимый механизм сотрудничества посредством многочисленных встреч рабочих групп и экспертов.

Отметим, что в Баку проходит первая встреча образовательных учреждений ОЧЭС по туризму с целью обсуждения сотрудничества, перспектив и проблем в сфере туристского образования.

Во встрече принимают участие официальные представители государств и туристических образовательных учреждений из 11 стран-членов организации, включая Азербайджан, Турцию, Россию, Албанию, Болгарию, Грузию, Грецию, Молдову, Румынию, Сербию и Украину, а также представители Всемирной туристской организации ООН.

Согласно данным Госагентства Азербайджана по туризму, в январе-марте текущего года Азербайджан посетили 513 413 иностранцев, что на 39 процентов превышает аналогичный показатель 2023 года (369 072).

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