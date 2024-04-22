Расширение горизонтов отельной индустрии в Азербайджане способствует унификации стандартов - Эльдар Алимурадов

БАКУ /Trend/ - Расширение горизонтов отельной индустрии в Азербайджане способствует унификации стандартов.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал председатель правления Ассоциации отелей Азербайджана Эльдар Алимурадов в рамках панельных дискуссий в ходе 1-го заседания высших учебных заведений, специализирующихся на обучении туризму в рамках ОЧЭС (Организация черноморского экономического сотрудничества).

"Экономическое воздействие туристической промышленности на Азербайджан имеет колоссальное значение, особенно ощутимое в регионах. В некоторых городах страны отели и турагентства являются основным работодателем, создавая множество рабочих мест и стимулируя местную экономику. Это имеет особое значение для отрасли, влияние которой продолжает расти и распространяться по всей стране. Ожидается, что в будущем это приведет к еще большему положительному эффекту не только в экономическом, но и в социальном аспектах развития Азербайджана", - сказал он.

По его словам, обмен опытом - это не только взаимодействие, но и сотрудничество внутри отрасли.

"Баку долгие годы оставался центром развития уникальных навыков, знаний и технологий. Однако ныне мы наблюдаем значительный сдвиг - профессионалы распространяют свой опыт за пределы столицы, делясь знаниями по всей стране. Это расширение горизонтов способствует унификации стандартов в индустрии. Обмен опытом позволяет нам обогатиться новыми знаниями и мнениями, что, в свою очередь, положительно влияет на уровень стандартов во всех аспектах нашей деятельности, будь то образование, обслуживание или возможности в гостиничной индустрии", - добавил он.

Отметим, что в Баку проходит первая встреча образовательных учреждений ОЧЭС по туризму с целью обсуждения сотрудничества, перспектив и проблем в сфере туристского образования.

Во встрече принимают участие официальные представители государств и туристических образовательных учреждений из 11 стран-членов организации, включая Азербайджан, Турцию, Россию, Албанию, Болгарию, Грузию, Грецию, Молдову, Румынию, Сербию и Украину, а также представители Всемирной туристской организации ООН.

Напомним, что ОЧЭС была создана в 1992 году с активной поддержкой Турции, а постоянный международный секретариат организации находится в Стамбуле. ОЧЭС была учреждена для поощрения сотрудничества, обеспечения мира, стабильности и процветания в регионе Черного моря.