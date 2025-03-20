Азербайджан примет участие в продовольственной выставке в Саудовской Аравии

БАКУ /Trend/ - Азербайджан примет участие в выставке "The Saudi Food Show 2025".

Как сообщает Trend, выставка пройдет в Эр-Рияде, Королевство Саудовская Аравия, с 12 по 14 мая этого года.

В настоящее время Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-снабженческое объединение министерства экономики Азербайджанской Республики" осуществляет подбор компании, которая будет оказывать услуги по установке стенда в связи с участием Азербайджана в данной выставке.

ООО отмечает, что данные работы обойдутся в 405 377 манатов.

Напомним, что Азербайджан принимал участие в выставке "The Saudi Food Show" также в прошлом году.