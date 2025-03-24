БАКУ /Trend/ - 29-30 апреля в Баку пройдет выставка "Turan Tekstil 2025".

Об этом сообщил Trend председатель правления Азербайджанской ассоциации франчайзинга Джамид Мовсумов.

По словам Мовсумова, Общественное объединение "Азербайджанская текстильная ассоциация", которое выступит основным партнером выставки, представит потенциал Азербайджана в этой сфере. Выставка будет организована по стандартам "Made in Turan".

"В ней примут участие текстильные компании, дизайнеры и специалисты в промышленной сфере из Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, а также из таких стран, как Пакистан, Индия, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Венгрия и Япония. В целом в выставке примут участие более 5 тысяч человек. Они будут приглашены к проведению встреч и сотрудничеству в формате B2B, будут созданы возможности для налаживания связей", - сказал он.

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