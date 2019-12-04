"Узбекские авиалинии" лидируют в рейтинге пунктуальности аэропорта "Внуково"

БАКУ /Trend/ - Международный аэропорт «Внуково» (Россия) составил «Рейтинг пунктуальности авиакомпаний» по итогам весенне-летнего сезона 2019 года, сообщает Trend в среду со ссылкой на узбекские СМИ.

В этом рейтинге "Узбекские авиалинии" стали победителем сразу в двух номинациях

Национальная авиакомпания победила в номинациях «Самая пунктуальная авиакомпания в категории пассажиропотока от 100 тысяч до 1 миллиона пассажиров» и «За вклад в развитие регулярных международных маршрутов».

Отметим, что "Узбекские авиалинии" не впервые становится обладателем премии аэропорта "Внуково". В рейтинге пунктуальности по итогам осенне-зимнего сезона 2018-2019 гг. авиакомпания Узбекистана одержала победу в номинации «Наиболее динамично развивающийся зарубежный авиаперевозчик».

На сегодня частота полетов "Узбекских авиалиний" в международный аэропорт «Внуково» составляет 49 рейсов в неделю - 21 рейс из Ташкента и 28 рейсов из областных аэропортов.

Флот авиакомпании "Узбекские авиалинии" состоит из современных и комфортабельных самолетов Boeing-757/767, Boeing-787-8, Dreamliner, А320, Ил-114-100, а также грузовых самолетов Boeing-767-300BCF.

Авиакомпания выполняет регулярные рейсы по внутреннему и международному сообщению в более чем 40 городов стран мира — Азербайджана, России, Беларуси, США, Италии, Германии, Франции, Латвии, Великобритании, Индии, Таиланда, ОАЭ, Китая, Японии, Малайзии, Кореи, Сингапура, Турции, Израиля, Кыргызстана, Казахстана. Представительства авиакомпании действуют в 25 странах мира.

В компании работает 15 000 человек.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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