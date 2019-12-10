В Баку доставлены двухэтажные поезда (ФОТО)

10 декабря 2019 12:41 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В связи с увеличением объема пассажироперевозок ЗАО "Азербайджанские железные дороги" закупило еще два пассажирских поезда компании "Stadler Rail Group", сообщила Trend глава пресс-службы ЗАО Натаван Байрамова.

Поезда будут двигаться по направлениям Баку-Пиршаги и Баку-Сумгаит.

Введение одного из поездов в эксплуатацию ожидается в конце декабря, второго - в начале января.

Отметим, что поезда созданы в соответствии с последними технологиями и полностью отвечают всем современным стандартам.

"Сидячих мест в вагонах будет 371, девять из них первого класса, 62 - бизнес класса и 307 стандартных мест", - отметила Натаван Байрамова.

Напомним, что до сегодняшнего дня в эксплуатации находилось семь поездов данного типа, производства компании Stadler Rail Group, теперь это количество составляет девять поездов.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • В Баку доставлены двухэтажные поезда (ФОТО)
  • В Баку доставлены двухэтажные поезда (ФОТО)
  • В Баку доставлены двухэтажные поезда (ФОТО)
  • В Баку доставлены двухэтажные поезда (ФОТО)
  • В Баку доставлены двухэтажные поезда (ФОТО)
  • В Баку доставлены двухэтажные поезда (ФОТО)
  • В Баку доставлены двухэтажные поезда (ФОТО)
  • В Баку доставлены двухэтажные поезда (ФОТО)
  • В Баку доставлены двухэтажные поезда (ФОТО)
  • В Баку доставлены двухэтажные поезда (ФОТО)
  • В Баку доставлены двухэтажные поезда (ФОТО)
  • В Баку доставлены двухэтажные поезда (ФОТО)
  • В Баку доставлены двухэтажные поезда (ФОТО)
  • В Баку доставлены двухэтажные поезда (ФОТО)
  • В Баку доставлены двухэтажные поезда (ФОТО)
  • В Баку доставлены двухэтажные поезда (ФОТО)
  • В Баку доставлены двухэтажные поезда (ФОТО)
  • В Баку доставлены двухэтажные поезда (ФОТО)
  • В Баку доставлены двухэтажные поезда (ФОТО)
  • В Баку доставлены двухэтажные поезда (ФОТО)
  • В Баку доставлены двухэтажные поезда (ФОТО)
  • В Баку доставлены двухэтажные поезда (ФОТО)
  • В Баку доставлены двухэтажные поезда (ФОТО)
  • В Баку доставлены двухэтажные поезда (ФОТО)
  • В Баку доставлены двухэтажные поезда (ФОТО)
  • В Баку доставлены двухэтажные поезда (ФОТО)
  • В Баку доставлены двухэтажные поезда (ФОТО)
  • В Баку доставлены двухэтажные поезда (ФОТО)
  • В Баку доставлены двухэтажные поезда (ФОТО)
  • В Баку доставлены двухэтажные поезда (ФОТО)
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