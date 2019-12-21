В Азербайджане растет объем производства автомобилей

21 декабря 2019 21:30 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В январе-ноябре 2019 года в Азербайджане было произведено 2072 легковых автомобиля, что в 2,6 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

Согласно отчету, совокупный объем производства автомобилей, прицепов и полуприцепов в Азербайджане в денежном исчислении составил 299,5 миллиона манатов (рост за год на 16,6 процента).

Азербайджан импортировал 31,934 тысячи легковых автомобилей на общую сумму почти 428 миллионов манатов. Также в страну импортировано 2934 грузовых автомобиля на 47,8 миллиона манатов (рост в 1,7 и 1,8 раза соответственно) и 441 автобус на сумму 59,3 миллиона манатов (рост в 2,5 и 6,8 раз соответственно).

В 2018 году в Азербайджане заработал новый автомобильный завод, который производит автомобили под брендом Khazar. Это способствовало значительному росту производства легковых автомобилей в стране. В Азербайджане также действует Нахчыванский автомобильный завод, где осуществляется сборка китайских автомобилей Lifan, а также Гянджинский автомобильный завод, на базе которого производятся тракторы, сельхозтехника, а также несколько моделей грузовых автомобилей белорусских и российских компаний. Еще один автомобильный завод российской "Группы ГАЗ" планируется построить в конце 2019 года в Гаджигабульской промышленной зоне.

Согласно прогнозам правительства объем производства легковых автомобилей в 2020 году составит 56 миллионов манатов, в 2021 году - 85,3 миллиона манатов, а в 2022 году - 113,3 миллиона манатов.

В количественном выражении в стране планируется постепенно довести объем производства легковых автомобилей до семи тысяч единиц в год. В 2020 году их число вырастет до двух тысяч единиц, в 2021 году - до 3,5 тысячи единиц, в 2022 году - до 5,3 тысячи единиц и, наконец в 2023 году - до семи тысяч единиц.

(Автор:Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @IsmailovaNargis

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