Авиакомпании чаще используют воздушное пространство Грузии из-за событий на Ближнем Востоке

10 января 2020 12:49 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Из-за событий на Ближнем Востоке часть международных авиакомпаний стали чаще использовать воздушное пространство Грузии вместо Ирана, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Электронная карта показывает, что самолеты активно используют грузинское воздушное пространство во время полетов по европейским направлениям.

Крупные международные авиакомпании, в том числе Lufthansa, Air France, Singapore Airlines и Qantas Airways, временно отказались от использования воздушного пространства на Ближнем Востоке из-за эскалации конфликта.

Что касается рейсов из Грузии, то они осуществляются в обычном режиме. Из Тбилиси в Иран летают две авиакомпании — Taban Airlines и Qeshm Air. Taban Airlines осуществляет рейсы четыре раза в неделю, а Qeshm Air – ежедневно.

Напомним, что утром 8 января, недалеко от тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни, самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран - Киев, разбился после вылета из аэропорта Тегерана.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Большинство жертв - граждане Канады и Ирана.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

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