Кольцевая дорога Гянджа-Красный мост будет открыта в 2021-м году

15 января 2020 13:12 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Кольцевая дорога Гянджа-Красный мост будет сдана в эксплуатацию к середине 2021-го года.

Об этом сказал на пресс-конференции председатель правления Государственного агентства по автомобильным дорогам Азербайджана Салех Мамедов, сообщает Trend с мероприятия.

Мамедов сказал, что реконструкция дороги Гянджа-Красный мост будет завершена к середине 2021-го года, после чего дорога будет сдана в эксплуатацию.

Чиновник также отметил, что протяженность реконструируемого участка составляет 131 километр.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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