Введен в эксплуатацию один из привезенных в Баку электропоездов

БАКУ/Trend/ - Один из новых электропоездов, привезенных в Баку в прошлом месяце, уже используется на маршруте Баку-Пиршаги, сообщили во вторник Trend в ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Как сообщили в ЗАО, другой поезд еще тестируется, поэтому пока не введен в эксплуатацию.

Напомним, что в прошлом месяце ЗАО «Азербайджанские железные дороги» приобрело от швейцарской компании "Stadler Rail Group" еще два двухэтажных электропоезда марки KISS. Новые поезда будут работать в направлениях Баку-Сумгайыт и Баку-Пиршаги.

Отметим, что поезда созданы в соответствии с последними технологиями и полностью отвечают всем современным стандартам.

Сидячих мест в поездах, состоящих из четырех вагонов, 371, девять из них первого класса, 62 - бизнес класса и 307 стандартных мест

Напомним, что до сегодняшнего дня в эксплуатации находилось семь поездов данного типа, производства компании Stadler Rail Group, теперь это количество составляет девять поездов.

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» сотрудничает со швейцарской компанией "Stadler Rail Group" с 2015 года.

До настоящего времени закуплено 9 электропоездов, по 4 вагона в каждом. Поезда работают в направлениях Баку-Гянджа, Баку-Сумгайыт и Баку-Пиршаги.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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