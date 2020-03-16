Грузия закрыла КПП "Сарп" на границе с Турцией

БАКУ/Trend/ - Контрольно-пропускной пункт "Сарп" на грузино-турецкой границе закрывается из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Как сообщается, данное решение принято правительством Грузии по итогам переговоров с турецкой стороной.

При этом отмечается, что закрыт только КПП "Сарп", два других пункта на грузино-турецкой границе "Вале" и "Карцахи" работают в обычном режиме.

Кроме того, изменения не коснулись воздушного сообщения между Грузией и Турцией.

К этому времени число инфицированных новым коронавирусом в Грузии достигло 30 человек.

На сегодняшний день из-за угрозы коронавируса Грузия уже прервала авиасообщение с Ираном, Италией и Китаем, закрыла сухопутную границу для граждан Ирана.

В рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса правительство Грузии отменило большинство массовых мероприятий.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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