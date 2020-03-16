Грузия ввела ограничения для въезжающих из Дании, Швейцарии и Норвегии

БАКУ/Trend/ - Грузия вводит ограничения для въезжающих в страну из Дании, Швейцарии и Норвегии, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Данное решение было принято на сегодняшнем заседании Межведомственного координационного совета по коронавирусу, работающего под председательством премьер-министра Грузии.

Лица, прибывающие в Грузию из этих стран, обязаны предоставить справку о прохождении скрининга на коронавирус (COVID-19) - специфический лабораторный анализ полимеразной цепной реакции (PCR), который должен быть выдан соответствующей лабораторией страны отправления, а в случае транзитного перемещения, соответствующей лабораторией транзитной страны.

В случае отсутствия сертификата PCR, они должны пройти соответствующую эпидемиологическую экспертизу и обязательную 14-дневную карантинную процедуру в соответствии с порядком, установленным министерством здравоохранения и социальной защиты Грузии.

Следует отметить, что до настоящего решения ограничения действовали в отношении Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Германии, Франции, Испании и Австрии.

На утро 14 марта число заболевших в Грузии достигло 30 человек. Между тем, Национальный центр контроля заболеваний прогнозирует еще больший рост числа инфицированных и уже определил четыре клиники для приема пациентов с коронавирусом.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)