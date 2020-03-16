БАКУ/Trend/ - Узбекистан закрывает транспортное сообщение с другими странами из-за коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

«В целях дальнейшего предотвращения распространения нового коронавируса принято решения временно отменить авиа- и автодорожное сообщение с другими странами», - говорится в сообщении.

Также, с 16 марта закрываются все детские сады, школы и вузы республики на карантин и отменяются массовые мероприятия по празднованию Новруза.

Власти Узбекистана после регистрации первого случая заражения коронавирусом COVID-19 решили закрыть авиационное и автосообщение с другими странами и отправить все образовательные организации на карантин, говорится в сообщении.



До конца апреля государственная авиакомпания приостановит и ограничит полеты в некоторые города Европы, Азии и Ближнего Востока.

Uzbekistan Airways сообщила о том, что в связи с решением правительства Латвии с 17 марта будут запрещены все сухопутные и воздушные пассажирские перевозки через границу страны.



Вчера число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло до четырех.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус COVID-19. По последним данным, общее число зараженных вирусом на территории Китая достигло 169 387 человек, 6 513 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в более чем 120 странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией, в связи с тем, что вирус был зафиксирован на всех континентах.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

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