Казахстан приостанавливает движение пассажирских поездов из-за режима ЧП

БАКУ/Trend/ - Казахстан приостанавливает движение пассажирских поездов по ряду транзитных и международных железнодорожных направлений в период режима Чрезвычайного положения (ЧП). Об этом на брифинге сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Берик Камалиев, передает в понедельник Trend.

Напомним, что в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим Чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом (COVID-19) пандемией.

По словам Камалиева, приостановление коснется поездов, заезжающих на территорию Казахстана, а также следующих транзитом из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Беларуси, за исключением поездов из России.

Он добавил, что по международным пассажирским и пригородным поездам приостановлено курсирование по маршрутам Алматы-Ташкент, Алматы-Нукус, продолжено курсирование восьми пассажирских и шести пригородных поездов между Казахстаном и Россией с условием введения запрета продажи билетов для иностранцев.

«По пассажирским поездам России, следующим до станции Петропавловск, мы по согласованию с ОАО «Российские железные дороги» ввели запрет на движение по территории Казахстана. Высадка на станции Петропавловск будет возможна только для граждан Казахстана с контролем состояния здоровья органами санитарно-эпидемиологической службы», - сказал Камалиев.

Напомним, что согласно последним данным, общее число зараженных коронавирусом в Казахстане составляет 10 человек.

Отметим, что 13 марта 2020 года в Казахстане были подтверждены первые два случая заражения коронавирусом. Граждане страны вернулись из Германии и были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом в стране - в городе Нур-Султан.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус (COVID-19). По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 169 387 человек, 6 513 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в почти 150 странах.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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