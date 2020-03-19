В Азербайджане вырос объем морских грузоперевозок

БАКУ/Trend/ - В январе-феврале 2020 года Азербайджан осуществил морские грузоперевозки на сумму 136,8 миллиона долларов, что на 38 процентов выше аналогичного показателя 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК).

За отчетный период объем грузоперевозок морем составил 168,4 тысячи тонн, что почти на 38 процентов больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Объем экспортных грузоперевозок морским транспортом сократился на 28,7 процента и составил 36,5 тысячи тонн на сумму 15,26 миллиона долларов (сокращение на 37,75 процента).

Импорт по морю за отчетный период составил 131,9 тысячи тонн на сумму 121,6 миллиона долларов (рост на 62,9 процента).

В целом, за отчетный период товарооборот Азербайджана составил 5,04 миллиарда долларов, в частности, экспорт – 3,25 миллиарда долларов, импорт – почти 1,78 миллиарда долларов.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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