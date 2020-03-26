Еще один город Узбекистана закрыл свои границы

БАКУ/Trend/ - Узбекский город Наманган закрывает границы для всех видов транспорта из-за вспышки коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.



«С 26 марта будет закрыт въезд и выезд из Намангана транспортных средств, в том числе автобусов, автомобилей, авиационного и железнодорожного транспорта. Такое решение в среду принял хоким Наманганской области», - говорится в сообщении.



Отмечается, что ограничение на въезд и выезд из Намангана не распространяется на грузовые перевозки.

Въезжать в город смогут только граждане, постоянно проживающие (имеющие регистрацию) в Намангане, а также руководители и сотрудники государственных органов власти, правоохранительных органов, управлений, ведомств и организаций (ННО), а также работающие в Намангане врачи и медсестры, сотрудники Государственного центра санитарно-эпидемиологического надзора из областей.

Ранее сообщалось, что 25 марта коронавирусная инфекция обнаружена у жителя Намангана, вернувшегося из Стамбула. В настоящее время он проходит лечение в Наманганской инфекционной больнице.

Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован 15 марта в лаборатории Научно-исследовательского института вирусологии у узбекистанки, которая вернулась из Франции. Позже министерство здравоохранения сообщило, что коронавирус был диагностирован у ее сына, дочери, а также у мужа и внука.

Количество заразившихся коронавирусом в Узбекистане составляет 60 человек.

В декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире достигло 472 109 человек, 21 308 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в более чем 120 странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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