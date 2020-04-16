Трудовые мигранты Узбекистана были возвращены из Екатеринбурга на родину

БАКУ/Trend/ - Компания "Уральские авиалинии" организовала авиарейс для возвращения узбекских трудовых мигрантов из Екатеринбурга обратно на родину (в Ташкент), сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Всего на родину были возвращены 152 гражданина Узбекистана.

"15 апреля авиакомпания "Уральские авиалинии" выполнила специальный рейс для вывоза трудовых мигрантов из Екатеринбурга в Ташкент. Судно приземлилось в 20:00. Они находились в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России в Екатеринбурге", – говорится в сообщении.

В авиакомпании отметили, что была проведена оперативная подготовка для осуществления данного рейса, и выразили благодарность за содействие всем, кто участвовал в данном процессе.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году она перевезла более 9,5 миллиона пассажиров.

Она эксплуатирует 48 авиалайнеров (3 - А320neo, 2 - A321neo, 23 - А320, 15 - А321 и 5 - А319) на условиях операционного лизинга.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

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