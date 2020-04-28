Обнародованы объемы перевалки грузов в Азербайджан через порты Казахстана

БАКУ /Trend/ - По итогам первого квартала 2020 года, через казахстанские порты Актау и Курык в направлении Азербайджана было перевалено порядка 475 тысячи тонн грузов, что почти на 8 процентов больше, чем в аналогичном периоде 2019 года (449 тысяч тонн), сообщили Trend в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Согласно данным министерства, в 2019 года через порты Актау и Курык в направлении Азербайджана перевалено порядка 1,655 миллиона тонн грузов, что примерно на 10 процентов меньше, чем в 2018 году (1,85 миллиона тонн).

В министерстве напомнили, что паромные грузы транспортируются паромами под азербайджанским флагом с использованием паромных комплексов портов Курык и Баку.

В министерстве сообщили, что по итогам 2019 года в порту Курык было обработано 1,370 тысяч тонн паромных грузов, в том числе: 8,865 тысячи единиц автотранспорта, что на 63 процента больше, чем в 2018 году (5,429 тысячи); 20,306 тысячи вагонов, что на 16 процента меньше показателя 2018 года (24,082 тысячи).

В свою очередь, с января по март 2020 года в порту Курык обработано 369 тысяч тонн паромных грузов, в том числе: 2,138 тысячи единиц автотранспорта, что на 145 процентов превышает показатель аналогичного периода 2019 года (1,470 единиц); 5,171 тысячи вагонов, что на 20 процентов меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года (6,482 тысячи).

Отметим, что в настоящее в Казахстане три морских порта оказывают услуги судам различного тоннажа: Актау, Баутино и Курык.

Морской порт Актау расположен на восточном побережье Каспийского моря в точке пересечения нескольких международных транспортных коридоров.

Грузовой район "Баутино" в одноименном поселке является подразделением АО "НК "Актауский международный морской торговый порт".

Порт Курык находится на восточном побережье Каспийского моря, южнее порта Актау, и расположен в естественной бухте, в заливе, который обеспечивает благоприятные метеоусловия для его работы. В этой связи порт способен круглый год принимать автомобильные и железнодорожные паромы.

(Автор: Наргиз Садыхова.)

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