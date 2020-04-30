Дочерняя компания «Азербайджанских железных дорог» предлагает выгодные условия грузовладельцам

БАКУ/Trend/ - Дочерняя компания ЗАО «Азербайджанские железные дороги» - ООО ADY Container - начала осуществлять контейнерные перевозки по железной дороге на выгодных условиях по направлениям: Баку, Сумгайыт, Гянджа, Грузия, Турция, страны Европы, Россия, Центральная Азия, Египет, Китай, Япония, Индия, сообщили Trend в ADY Container.

Перевозки осуществляются в 20-, 40-, 45-футовых контейнерах. Также компания предоставляет услуги "от двери до двери".

Напомним, что ООО ADY Container является дочерней компанией ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и создано для повышения качества и безопасности железнодорожных грузоперевозок, эффективного и централизованного управления контейнерными перевозками.

В Азербайджане все контейнерные платформы и железнодорожные контейнерные перевозки осуществляются данной компанией. ADY Container предоставляет услуги с собственными установочными (фиттинг) платформами и контейнерами различного назначения на контейнерных площадках, расположенных в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Хырдалане, Астаре и Аляте. В одном только Бакинском терминале компания располагает ангаром площадью 10 тысяч квадратных метров, различными типами контейнеров, многотоннажными кранами и другим техническим оборудованием для быстрой и безопасной перевозки грузов.

В рамках повышения доступности и эффективности сервиса ADY Container также предоставляет клиентам онлайн-услуги.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: agdzhaev