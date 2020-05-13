Ведущие авиакомпании США не будут принуждать пассажиров носить маски в полете

Ведущие американские авиакомпании не планируют принуждать пассажиров носить медицинские маски в полете и будут делать упор на их чувство ответственности. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила во вторник телекомпания CNN, получившая в свое распоряжение копии новых инструкций авиаперевозчиков, предназначенных для бортпроводников и пилотов.

В American Airlines разрешат не пускать в салон пассажиров без масок, однако, если пассажир уже находится на борту воздушного судна, то роль стюардесс становится "больше информативной, нежели принуждающей к исполнению" правил эпидемиологической безопасности. Бортпроводникам рекомендовано использовать средства убеждения в отношении отказывающихся прикрывать лицо, "но не идти по пути эскалации".

В United Airlines будут принимать во внимание множество исключений из общего правила и, например, не требовать носить маску от пассажиров с хроническими заболеваниями. В случае возникновения ссор на борту бортпроводникам предписано пользоваться "навыками деэскалации" ситуации и рассаживать спорящих.

JetBlue Airways предписывает обязательно напоминать пассажирам, что "им и членам экипажа теперь обязательно нужно прикрывать лицо". Этот авиаперевозчик признает заранее, что на пути исполнения правила возникнут "вызовы и проблемы". Поэтому бортпроводникам рекомендовано стараться не доводить ситуацию на борту до крайности, использовать все свои опыт и умения, чтобы свести эксцессы к минимуму. JetBlue не усматривает в отказе клиента воспользоваться маской достаточно веского повода для изменения маршрута, приземления и удаления нарушителя из самолета.

Пассажирские перевозки в США из-за пандемии сократились почти на 95%. Глава фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт сообщил, что еще в апреле распродал принадлежавшие ему доли в четырех ведущих авиаперевозчиках США. Суммарная доля составляла 10%, была приобретена за $7-8 млрд в 2016 году и продана в прошлом месяце за $6,1 млрд.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад на уровне 3%.