В выходные будет прекращено движение электропоездов по Абшеронской кольцевой ж/д

БАКУ /Trend/ - В соответствии с постановлением Кабинета министров первого и второго августа электрички по Абшеронской кольцевой ходить не будут, сообщает в среду Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

"В нерабочий и праздничный дни - 31 июля и третьего августа, будут работать электропоезда Баку-Хырдалан-Сумгайыт, отправляющиеся в 17:30 и 18:35, электропоезда Баку-Пиршаги-Сумгайыт, отправляющиеся в 17:40 и 19:05. Также будут работать электропоезда Сумгайыт-Пиршаги-Баку, отправляющиеся в 07:40 и 09:15, и Сумгайыт-Хырдалан-Баку, отправляющиеся в 08:00 и 09:20", - сказали в ЗАО.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)