Азербайджанские железные дороги переходят на переменный ток

БАКУ /Trend/ - Использование переменного тока в системе тягового электроснабжения поспособствует росту объема пассажиро- и грузоперевозок

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Азербайджанские железные дороги (АЖД).

Согласно данным, Азербайджанские железные дороги впервые в своей истории приступили к тестовой эксплуатации электровоза переменного тока. Первая тестовая поездка, состоявшаяся на станции Алабашлы близ города Гянджа, прошла успешно.

"Переход на переменный ток в электроснабжении локомотивов приведет к экономии электроэнергии и других ресурсов, оптимизации расходов, упрощению эксплуатации, повышению скорости движения поездов. Все это в конечном в итоге положительно скажется на росте объема пассажиро- и грузоперевозок", - отмечается в информации.

Как говорится в сообщении, в настоящее время электровозы составляют 90 процентов локомотивного парка в Азербайджане, и АЖД планирует расширить использование переменного тока в их электроснабжении. Для этого построены 12 тяговых подстанций и реконструировано 768 километров контактной сети. Также у компании Alstom заказаны 40 грузовых электровозов переменного тока и 10 пассажирских двухсистемных электровозов (работают как на постоянном, так и на переменном токе), из которых в Азербайджан уже доставлены 13 грузовых и 10 пассажирских локомотивов. Кроме того, для содержания и обслуживания электровозов переменного тока АЖД проводит строительство двух современных локомотивных депо в Баку и Гяндже.

"В рамках мер по переходу на переменный ток АЖД также проводит работы по подготовке персонала. Так, 23 машиниста АЖД приняли участие в специальном тренинге, который прошел в городе Нур-Султан (Казахстан) в октябре 2019 года", - подытожили в АЖД.

Напомним, что строительство железных дорог в Азербайджане стартовало еще в далеком 1878 году и 20 января 1880 года в строй была введена железная дорога Баку-Сабунчи-Сураханы, протяженностью всего 20 километров. С тех самых времен с учетом роста потребности в грузоперевозках железные дороги в Азербайджане развивались и совершенствовались.

На данный момент общая протяженность главных путей в стране составляет 2954,74 километра, протяженность эксплуатируемой части – 2133,07 километра, из которых 803,3 километра двухколейные, а 1329,72 километра – одноколейные дороги. 1169,17 километра, или 54,82 процента от общей эксплуатируемой части путей, электрифицировано, 964,9 километра, то есть 45,18 процента, функционируют посредством тепловозной тяги. 1527,7 километра путей оснащены системой автоматической сигнализации.

(Автор: Фидан Бабаева.)

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