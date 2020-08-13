Назначены чартерные рейсы из Тбилиси в Стамбул, Минск и Киев
По информации Агентства гражданской авиации, назначены чартерные рейсы в Стамбул, Минск и Киев.
Как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, артеры запланированные на август будут выполняться из международного аэропорта Тбилиси по следующему графику:
16 августа, авиакомпания Pegasus Airlines, Тбилиси — Стамбул (вылет 05:05, прилет 06:40);
21 августа, авиакомпания Белавиа, Тбилиси — Минск (вылет 03:45, прилет 05:45);
23 августа, авиакомпания SkyUp Airlines, Тбилиси — Киев (вылет 08:45, прилет 10:45);
23 августа, авиакомпания Pegasus Airlines, Тбилиси — Стамбул (вылет 05:05, прилет 06:40);
27 августа, авиакомпания Белавиа, Тбилиси — Минск (вылет 03:45, прилет 5:45);
30 августа, авиакомпания Pegasus Airlines, Тбилиси — Стамбул (вылет 05:05, прилет 06:40);
31 августа, авиакомпания SkyUp Airlines, Тбилиси — Киев (вылет 08:45, прилет 10:45);
Агентство гражданской авиации уже предоставило авиакомпаниям необходимые разрешения на чартерные полеты по указанным направлениям.
На данный момент из международного аэропорта Тбилиси осуществляются регулярные рейсы в Мюнхен, Париж и Ригу.