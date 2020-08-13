Назначены чартерные рейсы из Тбилиси в Стамбул, Минск и Киев

По информации Агентства гражданской авиации, назначены чартерные рейсы в Стамбул, Минск и Киев.

Как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, артеры запланированные на август будут выполняться из международного аэропорта Тбилиси по следующему графику:

16 августа, авиакомпания Pegasus Airlines, Тбилиси — Стамбул (вылет 05:05, прилет 06:40);

21 августа, авиакомпания Белавиа, Тбилиси — Минск (вылет 03:45, прилет 05:45);

23 августа, авиакомпания SkyUp Airlines, Тбилиси — Киев (вылет 08:45, прилет 10:45);

23 августа, авиакомпания Pegasus Airlines, Тбилиси — Стамбул (вылет 05:05, прилет 06:40);

27 августа, авиакомпания Белавиа, Тбилиси — Минск (вылет 03:45, прилет 5:45);

30 августа, авиакомпания Pegasus Airlines, Тбилиси — Стамбул (вылет 05:05, прилет 06:40);

31 августа, авиакомпания SkyUp Airlines, Тбилиси — Киев (вылет 08:45, прилет 10:45);

Агентство гражданской авиации уже предоставило авиакомпаниям необходимые разрешения на чартерные полеты по указанным направлениям.

На данный момент из международного аэропорта Тбилиси осуществляются регулярные рейсы в Мюнхен, Париж и Ригу.