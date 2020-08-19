В Азербайджане из-за пандемии более чем на 30% сократились пассажироперевозки
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В экзаменах в рамках конкурса по трудоустройству учителей в Азербайджане участвуют более 2700 человек
Депутат Севиль Микаилова рассказала в интервью турецкому телеканалу 24 TV о том, что лицемерная политика Пашиняна по Карабаху является реальным препятствием мирному процессу (ВИДЕО)
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