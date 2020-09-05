Железная дорога «Казахстан - Туркменистан - Иран» способствует дальнейшему развитию международного сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Железная дорога "Казахстан - Туркменистан - Иран" открыла новые возможности для дальнейшего развития международного сотрудничества, сообщили Trend в министерстве иностранных дел Казахстана.

При этом отмечается, что данная магистраль стала важным транспортным коридором, соединяющим Север с Югом и Восток с Западом. Она имеет стратегически важное значение для возрождения Великого шелкового пути, развития взаимной торговли между странами Центральной Азии, Каспийского региона и соседними регионами.

"Данная дорога стала символом дружбы и братства между тремя странами и успешным практическим примером прагматичного и эффективного взаимодействия",- говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что Строительство железной дороги "Казахстан – Туркменистан - Иран" началось в 2009 году.

Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов открыли пограничный переход Болашак (Казахстан) – Серхетяка (Туркменистан) 11 мая 2013 года.

При этом, официальное открытие железной дороги "Казахстан - Туркменистан - Иран" состоялось 3 декабря 2014 года.

(Автор: Джейла Алиева.)

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