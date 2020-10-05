AZAL: Интенсивный обстрел территорий Азербайджана со стороны ВС Армении с применением ракет дальнего радиуса действия создает серьезную угрозу для гражданских воздушных судов

БАКУ/Trend/- На протяжении последних дней Вооруженные силы Армении ведут интенсивный обстрел территорий Азербайджана с применением ракет дальнего радиуса действия, что создает серьезную угрозу для гражданских воздушных судов, выполняющих международные полеты через воздушное пространство Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Нападения Армении на гражданские объекты являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права, в частности, положений Женевской Конвенции. Эти атаки вновь подтверждают осуществление Арменией актов терроризма на государственном уровне.

«Мы серьезно обеспокоены неправомерными действиями армянской стороны и призываем всю мировую общественность сдержать Армению от подобных шагов, идущих вразрез со всеми международными правилами и нормами», - говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».