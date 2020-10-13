В Туркменистан прибыл контейнерный груз по транзитному маршруту Lapis Lazuli
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На месторождениях «Уртакум» и «Южный Аккум» запасы природного газа увеличились на 13,018 млрд. кубометров
Большая часть расходов внебюджетного фонда Госналогслужбы Азербайджана пришлась на строительную сферу
Состоялся телефонный разговор между спикером парламента Азербайджана и председателем Совета Федерации России
Проведена встреча по видеоконференцсвязи специалистов и механиков АО «Узбекнефтегаз» и АО «Завод Узбекхиммаш»
«Узбекнефтегаз»: На месторождении «Зеварда» ведется строительство компрессорной станции низкого давления
Члена Совета попечителей Международного центра Низами Гянджеви направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо
Президент Ильхам Алиев: Мы построим на освобожденных от оккупации землях целые города, мы вернем туда жизнь
Президент Ильхам Алиев: Если армянские солдаты покинут наши земли, то и этому конфликту будет положен конец