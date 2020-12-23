ЗАО "Азербайджанские железные дороги" перевезли с начала года свыше 13 млн тонн грузов
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Освобождение территорий Азербайджана положительно скажется на экономической деятельности Ирана - Рухани
В Азербайджане предусмотрено выделение дополнительных средств из бюджета на повышение экономической активности
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Госагентство жилищного строительства Азербайджана заключило контракт на сумму свыше 224 тыс. манатов
Безлимитное использование тестов может лишить возможности тестирования реальных больных COVİD-19 - TƏBİB
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