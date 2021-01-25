В Баку временно изменена схема движения двух автобусов (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В связи с проведением ремонтных работ на дороге Зых - Аэропорт в направлении жилого массива "Деде Горгуд" изменена схема движения общественного транспорта.
Как сообщили Trend в понедельник в Бакинском транспортном агентстве, автобусы маршрутов номер 161 и 191 временно курсируют по альтернативным дорогам.
(Автор: Садраддин Агджаев)
Twitter: agdzhaev
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