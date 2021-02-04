Казахстан и КНР договорились увеличить пропуск на границе

Проведены переговоры между заинтересованными государственными органами РК и КНР по вопросу функционирования пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе в условиях COVID-19, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«29 января 2021 года проведены переговоры между заинтересованными государственными органами РК и КНР по вопросу функционирования пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе в условиях COVID-19. Казахстанскую делегацию возглавил председатель комитета государственных доходов Министерства финансов РК Марат Султангазиев, китайскую сторону - первый заместитель председателя Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Чжан Чуньлинь», - сообщили в ведомстве.

В мероприятии приняли участие представители Министерств иностранных дел, здравоохранения, индустрии и инфраструктурного развития, торговли и интеграции, сельского хозяйства РК, Пограничной службы КНБ РК, АО «НК КТЖ», а также руководители заинтересованных государственных органов Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны подтвердили приверженность ранее достигнутым договоренностям на высоком уровне, направленную на укрепление транспортно-коммуникационной взаимосвязанности и межрегиональных контактов, содействие повышению качества торгово-экономического сотрудничества.

«По результатам переговоров, стороны договорились принять совместные меры по увеличению пропускной способности на автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска казахстанско-китайской государственной границы, проведению противоэпидемических мероприятий в отношении автотранспортных средств и грузов», - сообщили в КГД.

Китайская сторона отметила, что для восстановления деятельности пунктов пропуска на китайской стороне необходимо провести дополнительные строительные работы для обеспечения противоэпидемической безопасности пунктов пропуска. Срок восстановления деятельности временно закрытых пунктов пропуска «Майкапчагай» - «Зимунай», «Калжат» - «Дулаты» определено первое полугодие 2021 года.

Следующее заседание запланировано на 8 февраля 2021 г. для подведения промежуточных результатов исполнения достигнутых договоренностей