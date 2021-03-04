В 2020 году в Азербайджан было импортировано свыше 53,5 тыс. автомобилей

БАКУ/Trend/ - Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Сафар Мехтиев в ходе сегодняшней пресс-конференции огласил количество импортированных в Азербайджан автомобилей за 2020 год, сообщает Trend.

По его словам, в течение 2020 года в Азербайджан было импортировано 53,729 тысячи транспортных средств, что на 12 процентов больше, чем в 2019 году.

"Подавляющее большинство автомобилей, импортируемых в Азербайджан за указанный период, являются подержанными", - добавил Сафар Мехтиев.

Напомним, что в 2019 году в Азербайджан было импортировано 47,709 тысяч транспортных средств.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)