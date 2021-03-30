Азербайджанские специалисты освоили новую технологию ремонта современных поездов

БАКУ/Trend/ - В 2021 году в ЗАО «Бакинский метрополитен» было внедрено еще одно технологическое новшество.

Как сообщили во вторник Trend в ЗАО, специалисты Бакинского метро освоили новый технологический процесс ремонта поездов

«Местные специалисты успешно выполнили плановый подъемный ремонт поездов современного типа. В течение последних пяти лет находящиеся в эксплуатации Бакинского метро поезда 81-760.B, 761.B, 763.B обслуживались в соответствии с технико-эксплуатационными условиями, установленными предприятием-изготовителем, то есть АО "Метровагонмаш"», – говорится в сообщении пресс-службы ЗАО.

Отмечается, что особое значение имеет подъемный ремонт поезда нового типа 81-760.B, включающий в себя ремонт и испытания тяговых двигателей, силового инвентаря, электрического и электронного оборудования, пневматических и механических узлов, систем освещения, видеонаблюдения, климат-контроля и других элементов вагонов.

Кроме того, сообщается, что группа специалистов Бакметро прошла соответствующие курсы и обмен опытом по ремонту в Московском метрополитене и цехах производственного предприятия, а затем продолжила курс подготовки в местных условиях. В результате этого обучения, в 2020 году был произведен ремонт поездов нового поколения 81-765, привезенных в столицу специалистами Бакметрополитена без привлечения московских специалистов.

Отметим, что для обеспечения качественного выполнения таких ремонтных работ в депо созданы соответствующие условия путем установления нового оборудования и стендов.

Напомним, что впервые подобные ремонтные работы в Бакинском метрополитене были проведены в январе-феврале 2020 года компанией «Метровагонмаш-сервис», действовавшей при предприятии АО «Метровагонмаш» российского АО «Трансмашхолдинг».

В соответствии с условиями договора, заключенного в 2019 году, «Метровагонмаш-сервис» наряду с ремонтом вагонов должен был готовить кадры, которые бы в дальнейшем выполняли процесс качественного обслуживания вагонов, проводили регулярный ремонт и другие контрольно-испытательные работы.

(Редактор: Надир Насиров)