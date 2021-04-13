Азербайджан и Украина обсудили восстановление авиаперевозок во всех направлениях

БАКУ/Trend/ - Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев встретился с министром инфраструктуры Украины Владиславом Криклийем.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на посольство Украины в Азербайджане, на состоявшейся в Баку встрече правительственные делегации Украины и Азербайджана выразили взаимный интерес в расширении сотрудничества в области транспорта.

Наряду с этим стороны обсудили восстановление авиаперевозок между Азербайджаном и Украиной во всех направлениях.

В свою очередь, в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские авиалинии» сообщили, что с первого апреля 2021 года низкобюджетный авиаперевозчик Buta Airways и украинская авиакомпания SkyUp приступили к регулярным пассажироперевозкам.

Отметим, что SkyUp осуществляет перевозки по маршруту Львов - Баку - Львов, а Buta Airways – по маршруту Баку - Киев - Баку с частотой два раза в неделю каждый.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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