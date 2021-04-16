В IV квартале 2020 г. количество рабочих часов во всех подразделениях ASCO превысило 3 млн

БАКУ /Trend/ - В IV квартале 2020 года количество рабочих часов во всех подразделениях ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO) превысило 3 миллиона.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в отчете ASCO по итогам 2020 года и за IV квартал.

В отчете представлены​​ данные по обеспечению безопасности труда, сведения о произошедших авариях, медицинский отчет, данные в области защиты окружающей среды, по внутреннему и внешнему аудиту.

"Мы представили и такие данные, как информация о мониторингах, пожарной безопасности, общих недочетах в области экологии и охраны окружающей среды, сравнение недочетов по I, II, III кварталам, изменения в системе управления качеством безопасности, бюллетени по сфере безопасности, обширная информация о тренингах по качеству, здоровью, безопасности труда и защите окружающей среды и ряд других вопросов", - сообщили в ASCO.

В отчете также говорится и о мерах, предпринятых в ASCO в связи с карантинным режимом, введенным из-за распространения коронавируса.

Отчет по безопасности содержит обширную информацию и о поставленных целях.

Отметим, что до пандемии коронавируса ЗАО проводило «День безопасности» в конце каждого квартала и года. Несмотря на то, что данное мероприятие откладывалось в связи с пандемией, составленные ежеквартальные и годовые отчеты ASCO по качеству, охране труда, здоровья и окружающей среды представляются в соответствующие структуры.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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