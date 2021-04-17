В Грузии сократились грузоперевозки железнодорожным транспортом

БАКУ /Trend/ - В январе показатель грузооборота Грузии в транспортном коридоре составил три миллиона тонн, не изменившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинское министерство экономики.

Из общего объема грузооборота 67 процентов пришлось на перевозки автомобильным транспортом (два миллиона тонн).

По железной дороге в январе 2021 года перевезено 0,9 миллиона тонн грузов, что меньше показателя аналогичного месяца прошлого года (один миллион тонн).

Грузоперевозки воздушным транспортом в указанный период составили 1,2 тысячи тонн.

В 2020 году грузооборот Грузии составил 42,9 миллиона тонн.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)