Из Кутаиси в мае будут выполняться рейсы по девяти направлениям в пять стран

Из международного аэропорта Кутаиси можно попасть в Европу, а теперь и в Среднюю Азию прямыми регулярными рейсами. Согласно отчету Ассоциации аэропортов Грузии, в мае самая быстрорастущая бюджетная авиакомпания Европы Wizz Air возобновит регулярные прямые рейсы из аэропорта имени Давида Агмашенебели в Ригу, Дортмунд, Катовице и Гданьск. Об этом говорится в информации Объединения аэропортов Грузии, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По их данным, Объединение аэропортов Грузии ведет переговоры с авиакомпанией о возобновлении существующих маршрутов до пандемии исходя из эпидемической ситуации, и полеты будут возобновлены поэтапно.

С 18 апреля Wizz AIR возобновила регулярные рейсы из Кутаиси в Варшаву и Вильнюс. Изначально рейсы выполнялись один раз в неделю, но из-за эпидемической ситуации авиакомпания уже увеличила частоту до Варшавы, а с 13 мая из Кутаиси в столицу Польши, и наоборот, теперь можно летать два раза в неделю.

Напомним, что иностранный гражданин может пересечь воздушную границу Грузии по воздуху при отрицательном ответе ПЦР-теста или предъявив документ, подтверждающий полный курс вакцинации от коронавируса на границе (две дозы).