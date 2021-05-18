БАКУ/Trend/ - В 2022 году планируется сдать в эксплуатацию судно «Зарифа Алиева».

Об этом сказал специалист операционно-коммерческого департамента ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO) Ниямеддин Асланов в ходе онлайн-мероприятия «Возможности и препятствия: международные автомобильные перевозки в рамках ТРАСЕКА», сообщает во вторник Trend.

Он отметил, суда ASCO осуществляют перевозку грузов как в бассейне Каспийского моря, так и в бассейнах Черного и других морей.

«Сегодня ASCO является участником ТРАСЕКА, ТМТМ и некоторых других организаций. Для привлечения грузов мы предоставляет регулярные скидки в различных направлениях. Особо отмечу, что несмотря на рост цен на нефть и ограничения в связи с пандемией, а также расходы, связанные с обслуживанием судов, мы продолжаем сдерживать цены на том уровне, на котором они были», – сказал он.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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