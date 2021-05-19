Цифровизация является основой восстановления национальных грузоперевозок - Международный союз автотранспорта

БАКУ /Trend/ - Цифровизация является основой восстановления национальных грузоперевозок.

Об этом сказала директор по международным дорожным перевозкам и транзитным услугам Международного союза автомобильного транспорта (МСАТ) Татьяна Рей-Беллет на мероприятии в режиме видеоконференции "Международные автомобильные перевозки в рамках ТРАСЕКА: возможности и препятствия", сообщает в среду Trend.

По ее словам, цифровизация документооборота в сфере транспорта охватит большой объем работ.

"Цифровизация охватит не только TIR, но и цепочку поставок. В регионе ТРАСЕКА основную роль играют перевозки автомобильным транспортом. Цифровизация TIR даст нам опыт ее применения и в других секторах", - сказала Рей-Беллет.

По мнению директора, применение eTIR позволит сэкономить не только время, но и ресурсы.

"Кроме того, это даст возможность повысить эффективность контроля и свести к нулю бумажный документооборот", - сказала она.

В свою очередь, заместитель генерального секретаря Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Траян Кебелеу сообщил, что процедурам автоматизации и цифровизации в сфере транспортных перевозок нет альтернативы.

По его словам, ОЧЭС поддерживает все инициативы по отказу от бумажного документооборота для ускорения процедуры таможенного контроля.

"Ожидаем, что реализация проекта eTIR ТРАСЕКА упростит грузоперевозки, и полностью его поддерживаем", - сказал он.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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