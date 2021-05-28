В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз Maersk Emerald с заглохшим двигателем

Севший на мель в Суэцком канале контейнеровоз Maersk Emerald был отбуксирован, при этом навигационному движению не был нанесен ущерб. Об этом сообщил в пятницу глава администрации канала Усама Рабиа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Руководство [канала] оперативно справилось с внезапным отказом двигателя одного из судов, пересекавших канал. <...> В спасательной операции участвовали четыре буксира во главе с судном "Барака", <...> которые сообща способствовали приведению контейнеровоза в движение", - указано в заявлении, размещенном на странице администрации Суэцкого канала в Facebook.

По словам Рабиа, "навигационное движение в канале не пострадало, поскольку следовавшие в северном направлении суда были оперативно направлены на обход по восточному направлению через новую часть Суэцкого канала". Отмечается, что за время операции через канал прошли 68 судов общим водоизмещением 3,6 млн тонн.

После отбуксировки контейнеровоз в настоящий момент находится в Великом Горьком озере, которое соединяет два участка канала. Maersk Emerald, шедший под флагом Сингапура, имеет длину 353 м, ширину 48 м, осадку 15,5 м и водоизмещение 146 тыс. тонн.