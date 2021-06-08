Украинская авиакомпания запускает новый авиарейс в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Лоукостер SkyUp запускает новый авиарейс из Украины в Азербайджан, сообщает Trend со ссылкой на украинскую авиакомпанию.

По данным компании, 5 июля 2021 года украинская авиакомпания SkyUp Airlines запускает рейсы по маршруту Львов – Баку – Львов. Самолеты из Львова будут отправляться раз в неделю, по воскресеньям, а в обратном направлении – по понедельникам.

Стоимость билетов по маршруту Львов – Баку составляет 3,27 тысячи гривен , Баку – Львов – от 3,851 тысячи гривен.

По состоянию на 1 июня 2021 года въезд в Азербайджан разрешен при условии наличия вида на жительство, а также по решению Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики.

Ранее сообщалось, что 28 мая в Одессе совершил посадку первый самолет авиакомпании SkyUp, вылетевший из львовского аэропорта имени Данилы Галицкого.

Перед этим SkyUp Airlines отказалась от полетов по последнему внутреннему маршруту из Запорожья в Одессу, а до этого лоукостер отменил рейсы из Запорожья во Львов.

Отмечается, что оба маршрута, по которым не было выполнено ни одного рейса, уже исчезли из системы бронирования авиаперевозчика.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)