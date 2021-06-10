БАКУ /Trend/ - Иран и Азербайджан подписали меморандум о развитии железных дорог, передает Trend в четверг со ссылкой на иранские СМИ.

По словам министра дорог и городского развития Ирана Мохаммада Эслами, в ходе его встречи с министром экономики Азербайджана в рамках однодневного визита в страну был подписан меморандум о взаимопонимании по развитию железнодорожной инфраструктуры.

Эслами добавил, что меморандум о взаимопонимании охватывает и вопросы более эффективной работы коридоров Север-Юг и Восток-Запад.

Он также отметил, что Иран прикладывает усилия по расширению автомагистрали Решт — Астара в направлении Баку, после открытия которой время нахождения в пути сократится до двух часов.

(Автор: Фидан Бабаева)

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