Иран и Азербайджан подписали меморандум о развитии железных дорог
БАКУ /Trend/ - Иран и Азербайджан подписали меморандум о развитии железных дорог, передает Trend в четверг со ссылкой на иранские СМИ.
По словам министра дорог и городского развития Ирана Мохаммада Эслами, в ходе его встречи с министром экономики Азербайджана в рамках однодневного визита в страну был подписан меморандум о взаимопонимании по развитию железнодорожной инфраструктуры.
Эслами добавил, что меморандум о взаимопонимании охватывает и вопросы более эффективной работы коридоров Север-Юг и Восток-Запад.
Он также отметил, что Иран прикладывает усилия по расширению автомагистрали Решт — Астара в направлении Баку, после открытия которой время нахождения в пути сократится до двух часов.
(Автор: Фидан Бабаева)
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